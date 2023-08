Gerettet: Pensionist drohte zu ertrinken

MARIA WöRTH. Beim Schwimmen im Wörthersee geriet am Samstagnachmittag ein deutscher Staatsbürger (72) aus unbekannter Ursache in Not und drohte unterzugehen. Badeplatzbesitzer hörten die Hilferufe, zogen den Pensionisten aus dem Wasser und alarmierten die Rettungskräfte. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

