Fische aus geplatztem Aquarium ziehen um

BERLIN. Nachdem am Freitag in einem Berliner Hotel ein 16 Meter hohes Aquarium geplatzt ist, haben rund 200 Fische überlebt. Feuerwehrleute hatten sie nach dem Unglück übergangsmäßig in Kübeln untergebracht. Am vergangenen Wochenende wurden sie in den Berliner Zoo gebracht, wo sie veterinärmedizinisch versorgt werden und dauerhaft unterkommen.

