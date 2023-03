Feuerwehrmann rettete Kater aus Bach

Eine Passantin hörte das Tier am Sonntag miauen und verständigte die Einsatzkräfte. Ein Feuerwehrmann stieg in den Bach und rettete den Kater. Jiji konnte an seinen Besitzer, der das Tier schon länger vermisst hatte, übergeben werden.

