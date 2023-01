Feuerwehrleute retteten Wolf aus Kanal

Das abgemagerte Tier war ins Wasser gestürzt und hatte sich an den Rand des Kanals gerettet. Feuerwehrleute fingen den Wolf mit einer Schlinge ein, er wurde in ein Tierheim gebracht. Wie das Tier in die Stadt gelangt war, ist nicht bekannt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper