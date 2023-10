Feuerwehrleute befreiten eingeklemmte Katze

HOLLABRUNN. Aus einer Notlage befreiten Feuerwehrleute am Sonntag eine Katze in Hollabrunn in Niederösterreich: Das Tier war in den Spalt zwischen einem Haus und einer Gartenhütte gestürzt und steckte fest. Mit einer Akku-Motorsäge schnitten die Einsatzkräfte ein Loch in die Mauer und retteten die erschöpfte, aber ansonsten unversehrte Katze.

