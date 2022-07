SCHWAZ. Zehn Feuerwehrleute rückten am Montag in Schwaz (Tirol) an, um zwei junge Katzen von einer großen Fichte zu retten. Die Tiergeschwister im Alter von drei Monaten hatten sich nicht mehr getraut, selbst von dem hohen Baum herunterzuklettern, daher rief die Besitzerin die örtliche Feuerwehr. Nach einer Stunde waren die Katzen wieder in Sicherheit.