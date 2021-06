Feuerwehr rettete vier Entenküken aus Kanal

Vier Küken stürzten durch das Gitter in die Tiefe. Ein Passant bemerkte die verzweifelte Entenmutter, die in den Kanal blickte, und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute öffneten den Kanaldeckel, krochen in den engen Schacht und bargen die vier Küken unversehrt aus dem Kanalrohr.