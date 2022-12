Feuerwehr rettete Reh und brachte es in Wald

Das Tier hatte sich auf dem Heuberg in Hernals in einem Netz verhängt. Ein Anrainer verständigte die Einsatzkräfte, die das Reh beruhigten und mithilfe einer Decke festhielten, um das Netz zu entfernen. Das unverletzte Tier wurde in einem angrenzenden Waldstück in die Freiheit entlassen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper