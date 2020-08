Feuerwehr rettete Reh aus Wehrkanal

Bild: FF St. Georgen an der Gusen

Das Kitz war in den Wehrkanal der Knollmühle gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Ein aufmerksamer Passant entdeckte das in Notlage geratene Tier am Samstag gegen halb sieben Uhr Früh und schlug Alarm.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen an der Gusen rückte zur Tierrettung an und befreite das Reh, das sich beim Turbinenhäuschen verfangen hatte.

Nach einer Untersuchung durch den anwesenden Jäger konnte das Tier wieder in die freie Wildbahn entlassen werden. Es dürfte den unfreiwilligen Badeausflug unverletzt überstanden haben.