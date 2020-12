Feuerwehr rettete festgefrorene Ente

Das Tier konnte auf einem zugefrorenen Teich in der Puchheimer Au weder vor noch zurück. Ein Spaziergängerin erkannte die missliche Lage und alarmierte den Notruf. Zwei Mann der Freiwilligen Feuerwehr Puchheim rückten per Boot zur Tierrettung aus und konnten den Vogel befreien. "Er bedankte sich mit einem aufgeregten Schnattern", so die Einsatzkräfte.

Das Tier konnte in der Mitte des Teichs weder vor noch zurück. Bild: www.ff-puchheim.at