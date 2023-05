Feuerwehr befreite Kauz aus Netz

KLOSTERNEUBURG. Am Montag musste die freiwillige Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Ein Kauz hatte sich in einem Netz verfangen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Nachdem der Vogel von der Tierrettung Klosterneuburg untersucht worden war, konnte er wenig später in einem Waldstück freigelassen werden.

