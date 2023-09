Familie aus brennendem Haus gerettet

HAUNOLDSTEIN. In der Nacht auf Montag konnte die Feuerwehr eine vierköpfige Familie unverletzt aus einem brennenden Wohnhaus in Haunoldstein (Bezirk St. Pölten) retten. Beide Elternteile und zwei Kleinkinder waren von den Flammen im Obergeschoß eingeschlossen, weshalb sie mit einer Leiter von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht wurden.

