Erfolgreiche Suche nach demenzkranker Seniorin

VILLACH. In der Nacht auf Freitag ist eine demenzkranke Pflegeheimbewohnerin spurlos verschwunden. Eine Suche nach der 78-Jährigen wurde eingeleitet. Um acht Uhr in der Früh entdeckte ein Spaziergänger auf einem unwegsamen Feldweg die Frau. Sie war ansprechbar aber stark unterkühlt, hieß es. Die Pensionistin wurde in das Krankenhaus Villach eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper