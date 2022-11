Entwischter Hund nach drei Tagen gefunden

Bei der Übergabe an seine neuen Besitzer bei einer Tankstelle in Salzburg büxte der Hund aus. Bei Suchaktionen, an denen sich die Österreichische Tierrettung beteiligte, wurde das verschreckte Tier mehrmals gesichtet. Erst als eine frühere Besitzerin, der er vertraute, aus Bulgarien anreiste, ließ sich der Ausreißer einfangen. Nach drei Tagen kann sich der Mischling nun bei seinen neuen Besitzern einleben.

