PREDING. Besorgnis löste ein vermeintlicher Gasaustritt in der steirischen Gemeinde Preding am Donnerstag aus: Anrainer hatten Gasgeruch bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Stundenlang suchten Feuerwehr und Polizei nach der Ursache. Am Abend folgte die Entwarnung: Der Grund waren Wartungsarbeiten an der technischen Anlage eines Unternehmens.