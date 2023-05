Dreijähriger wollte alleine zu Fast-Food-Lokal

Der Bub nutzte einen unbeobachteten Moment, um sich von einem Spielplatz davonzustehlen und in eine U-Bahn zu steigen. Einem Fahrgast fiel dann auf, dass das Kind ganz alleine unterwegs war. In der Station Spittelau stieg der Passagier mit dem Buben aus und informierte die Stationsaufsicht. Polizisten nahmen den Buben in ihre Obhut und konnten ihn wenig später wohlbehalten seiner Mutter übergeben.

