Drei Familien mit Hubschrauber gerettet

MATREI IN OSTTIROL. Drei Familien saßen am Dienstag nach einem Gewitter auf einem Berg in Osttirol fest, weil ein Steg über einen Gebirgsbach durch die Wassermassen mitgerissen worden war. Wegen des starken Wasserganges konnten die Familien nur mittels Hubschrauber gerettet werden. Alle elf Personen blieben unverletzt.

