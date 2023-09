Deutscher Urlauber unverletzt gerettet

ZAUCHENSEE. In Zauchensee geriet ein 76-jähriger Deutscher am Donnerstag bei einer Bergtour über den Hakopf und Schlaningsattel in eine alpine Notlage. Der Mann fand im Bereich des Strimskogels den Weg nicht mehr und rief die Alpinpolizei. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste der Hubschrauber abheben und den Verirrten retten. Der Mann blieb unverletzt.

