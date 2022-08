KöSSEN. Rund 200 Meter über dem Boden kam ein 32-jähriger Paragleiter-Pilot am Samstagnachmittag in Kössen (Bezirk Kitzbühel) ins Trudeln. Der Mann konnte den Flug nicht stabilisieren und aktivierte beide Rettungsschirme. Diese verfingen sich jedoch im Hauptschirm, der Mann ging in engen Spiralen rasch zu Boden. Er blieb dennoch unverletzt.