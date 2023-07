Deutsche Pferdekoppel brannte: Tiere unverletzt

NORDRHEIN-WESTFALEN. Glück im Unglück hatten am Donnerstagabend mehrere Pferde in Knittelsheim in Nordrhein-Westfalen, deren Koppel im Zuge eines größeren Feldbrands komplett ausbrannte. Die Tiere konnten von ihren Besitzern rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden und blieben unverletzt. 85 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

