SüDTIROL. Glück im Unglück hatten vier chinesische Bergsteiger am Freitagabend. Die Kletterer befanden sich auf dem Rückweg von der südlichen Fanisspitze in Südtirol in einem Klettersteig, als sie sich verstiegen und nicht mehr weiterkamen. Weil es bereits dunkel wurde, setzten sie einen Notruf ab. Mit dem Notarzthubschrauber wurden sie unverletzt ins Tal gebracht.