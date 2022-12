Bussard am Bein verletzt: Von Feuerwehr gerettet

Greifvogel in Not

Der Greifvogel war in einem Maschendrahtzaun hängen geblieben und hatte sich am Bein verletzt. Die Feuerwehrleute bargen das erschöpfte Tier und gaben es in die Obhut einer Tierschutzorganisation.

