FRAUENAU. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt brachen am Freitag zwei Brüder zu einer Wanderung auf den Großen Rachel im Bayrischen Wald auf. Wie geplant verbrachten sie dort die Nacht, trotz guter Ausrüstung litten sie jedoch am Samstagmorgen unter Kreislaufproblemen, sie wurden per Hubschrauber gerettet und waren zu Mittag wieder erholt.