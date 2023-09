Brand: Pensionist aus Wohnung gerettet

LOCHAU. Beim Kochen in seiner Wohnung schlief am Freitag ein Pensionist in Lochau im Bezirk Bregenz ein. Rauch löste den Brandmelder aus, die Feuerwehr Lochau war rasch zur Stelle. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür und brachten den Senioren, der sich eine Dose Ravioli zubereiten wollte, aus der verqualmten Wohnung. Der Mann wurde ins Spital gebracht.

