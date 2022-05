Brand: Bewohner, Hund und Katzen gerettet

In einem Mehrparteienhaus im Wiener Gemeindebezirk Mariahilf ist in der Nacht auf gestern ein Zimmerbrand ausgebrochen. Die Mieterin konnte ins Freie flüchten, aber ein 69-Jähriger sowie die Haustiere befanden sich noch in der verrauchten Wohnung. Die Berufsfeuerwehrleute konnten den Pensionisten sowie den Hund und zwei Katzen in Sicherheit bringen.