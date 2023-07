Bergsteigerin vom Traunstein gerettet

GMUNDEN. Eine Bergtour auf den Traunstein endete für eine Frau aus dem Bezirk Wels-Land im Krankenhaus. Nach einer Übernachtung auf der Gmundner Hütte war die 55-Jährige am Donnerstagvormittag beim Abstieg gestürzt. Sie verletzte sich am Bein, sodass sie nicht mehr weiter absteigen konnte. Sie wurde von der Bergrettung via Helikopter ins Klinikum Gmunden gebracht.

