Befreit: Mädchen steckte in Stiegengeländer fest

BEZIRK BADEN. Ein zweijähriges Mädchen blieb am Montagvormittag mit dem Kopf zwischen den Stäben eines Stiegengeländers in Oberwaltersdorf in Niederösterreich stecken. Die Feuerwehr rückte an, um das Eisengeländer auseinanderzudrücken und so das Kleinkind zu befreien. Das Kleinkind erlitt laut Notarzt keine gröberen Verletzungen.

