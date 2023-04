Befreit: E-Bike-Fahrer steckte in Inn-Au fest

SIMBACH/INN. Bei einer Tour mit dem E-Bike durch die Inn-Au bei Simbach am Inn geriet am Freitagabend ein 66-Jähriger in eine missliche Lage. Er verirrte sich in unwegsames Gelände und kam nicht mehr weiter. Eine Passantin bemerkte den Mann und alarmierte die Polizei, die den Radfahrer mit einer Leiter rettete. Anschließend setzte dieser seine Fahrt fort.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.