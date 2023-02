Beamte retteten Kätzchen von Schnellstraße

PöTTELSDORF. Beamte der Autobahnpolizei Mattersburg haben an der S31 in Pöttelsdorf (Bezirk Mattersburg) ein Kätzchen eingefangen. Das Tier war im Böschungsbereich entdeckt worden und wurde in die Obhut des Tierschutzhauses Siegendorf übergeben. Es war verschreckt, aber völlig unverletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper