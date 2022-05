Baum umgestürzt: Kleine Waldohreulen gerettet

Vier kleine Waldohreulen wurden in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) gerettet, nachdem der Baum, in dem sie ihr Nest hatten, umgestürzt war. Gemeindearbeiter fanden die Küken, deren Mutter nirgends zu sehen war, und brachten die unverletzten Vögel in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee. Dort werden sie von einem Ammentier aufgezogen.