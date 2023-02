Baggerfahrer wurde bei Brand zum Lebensretter

BREGENZ. Eine defekte Waschmaschine löste am Donnerstag einen Brand in einem Bregenzer Wohnhaus aus. Wegen des dichten Rauchs konnte ein Bewohner nicht über das Treppenhaus fliehen. Ein findiger Baggerfahrer von einer nahen Baustelle hatte die rettende Idee: Der Bewohner kletterte aus einem Fenster in die Schaufel und wurde am Boden abgesetzt.

