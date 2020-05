Babykater "Findus" aus Müllpresse gerettet

Großes Glück im Unglück hatte ein kleiner Kater kürzlich in Ampflwang (Bezirk Vöcklabruck): Der erst wenige Tage alte Vierbeiner entkam wohl in letzter Sekunde dem grausamen Tod in einer Containerpresse. Dass sich "Findus", wie das Jungtier getauft wurde, nun auf dem Hof des Österreichsichen Tierschutzvereins in Frankenmarkt erholen darf, hat er einer aufmerksamen Passantin zu verdanken.

Die Frau hörte leises, verzweifeltes Miauen aus einer Müllpresse und fand darin das Katzenbaby. "Es ist erst wenige Tage alt und kann nicht aus eigenen Kräften in den Container geklettert sein. Es sieht so aus, als ob sich jemand von ungewolltem Katzennachwuchs entledigen wollte", so das Team des Österreichischen Tierschutzvereins.

"Er hat großes Glück gehabt"

Die Finderin nahm sofort mit der Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereins Kontakt auf. Der Fundort wurde nach möglichen Geschwisterchen abgesucht, doch der Kater war alleine. Das flauschige Findelkind wurde auf den Assisi-Tierschutzhof nach Frankenburg gebracht, wo es nun aufgepäppelt wird.

Laut den Tierfreunden dürfte Findus die Strapazen überstanden haben, ohne bleibende Schäden davonzutragen. "Er hat großes Glück gehabt. Abgesehen davon, dass eine Containerpresse ein lebensgefährlicher Ort ist, überleben Katzenbabys in diesem Alter nur wenige Stunden ohne die Wärme und Versorgung durch ihre Mutter" so Ulrike W., Leiterin des Assisi-Hofs in Frankenburg. Die Tierpfleger des Österreichischen Tierschutzvereins ziehen den kleinen Kater dort liebevoll gemeinsam mit acht weiteren verwaisten Katzenbabys auf.

Finderin schenkt Findus ein neues Zuhause

Die Finderin, die den Kater in der Müllpresse entdeckt hatte, entschloss sich kurzerhand, "Findus" zu adoptieren. Mit seinen sechs bis sieben Tagen ist er jedoch noch zu klein, um ohne fachmännische Versorgung zu überleben und wird darum auf dem Assisi-Hof im Bezirk Vöcklabruck per Hand aufgezogen und schrittweise sozialisiert. Im Alter von etwa zwölf Wochen darf "Findus" dann in sein neues Zuhause ziehen.