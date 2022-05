Autofahrerin rettete verwaisten Fuchswelpen

Großes Glück im Unglück hatte ein kleiner Fuchs am Wochenende: Das wenige Wochen alte Jungtier kauerte mutterseelenallein auf einer Bundesstraße und wäre beinahe von einem Auto angefahren worden, als eine aufmerksame Pkw-Lenkerin anhielt und sich ein Herz fasste. Sie brachte den flauschigen Waisen aus der Gefahrenzone und rief die Tierrettung zur Hilfe. Mitarbeiter der Tierrettung ICARA holten den kleinen Fuchs ab und brachten ihn zur Untersuchung zu einem Tierarzt.

Nachdem mehrere Parasiten aus dem Fell des Jungtiers entfernt worden waren, zog er in sein neues Heim im Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf an der Krems). Dort kann "Cino", wie der vierbeinige Neuzugang getauft wurde, gemeinsam mit Artgenossen aufwachsen. "Zum Glück ist alles im grünen Bereich: Er isst ganz brav und schläft in seiner Fuchshöhle", ließen die Mitarbeiter wissen.

Zuerst kam Capp, dann Cino

Im Tierparadies Schabenreith hat man bereits Erfahrung mit der Aufzucht von Füchsen: So wurden im Vorjahr – wie berichtet – gleich drei Jungfüchse betreut. Zu Illy, Nespresso und Tschibo gesellte sich am Wochenende neben Cino noch ein zweiter Babyfuchs, der den Namen Capp erhielt.

Das drei Monate alte Weibchen war nach einer Verletzung an den Hinterbeinen von Tierschutz Austria gepflegt worden, bevor es nach Steinbach am Ziehberg gebracht wurde. Capp sei noch etwas wackelig auf den Beinen, erhole sich aber gut, heißt es von den Tierpflegern.

"Fuchswelpen sind in der Regel nie ohne ihre Mütter unterwegs", machen die Tierschützer aufmerksam. Wenn Fuchswelpen allein auf Straßen oder Plätzen zu sehen sind, sei dies ein eindeutiges Zeichen, dass sie Hilfe benötigen.