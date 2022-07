EISENTRATTEN. Ein Kaninchen wurde gestern auf der Autobahnstation Eisentratten in Kärnten ausgesetzt. Eine Salzburgerin war gerade am Heimweg vom Urlaub, als sie das verwirrte Tier dort vorfand. Sie nahm es mit und wandte sich an den Innviertler Tierschutzhof Pfotenhilfe, der das Kaninchen auf seiner 1000 Quadratmeter großen Kaninchenwiese unterbrachte.