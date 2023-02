Ausgesetzt: Passanten retteten zwei Katzen

In Karton zurückgelassen (TierQuarTier Wien)

WIEN. Neben einer stark befahrenen Straße in Wien entdeckten Passanten vor 14 Tagen einen Karton mit zwei Katzen. Sie brachten die Tiere, vermutlich Geschwister, zum Tierarzt. Dieser stellte fest, dass die beiden Nachwuchs erwarten – wohl der Grund dafür, warum sie in der Kälte ausgesetzt wurden. Die Katzen wurden mittlerweile an eine erfahrene Pflegerin vermittelt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper