LINZ. In einem Linzer Wohnhaus verfing sich am Montag die Leine eines Hundes in einer Aufzugtür. Als der Lift losfuhr, wurde das Tier hochgezogen, bevor die Leine riss und der Hund festsaß. Ein Hausbewohner rief die Icara-Tierrettung, deren Einsatzkräfte den Hund befreien konnten. In Begleitung seiner Besitzerin wurde das Tier zu einer Tierärztin gebracht.