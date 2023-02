Amazonasdelfine aus zu flachem Wasser gerettet

BOGOTA. In Kolumbien wurden zwei seltene Amazonasdelfine im Fluss Meta im Osten des Landes aus einer Notlage befreit. Die beiden Tiere – eine Mutter und ihr Nachwuchs – waren in bedrohlich flachem Wasser eingeschlossen. Experten hoben die beiden Tiere aus dem Fluss und ließen sie nach einer Untersuchung in tieferem Wasser wieder frei.

