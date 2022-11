Alpen-Urlaub für Opfer der Flutkatastrophe

In diesen schnelllebigen Zeiten ist sie fast schon wieder in Vergessenheit geraten: die Flutkatastrophe vom Juli 2021 im Ahrtal in Westdeutschland. Weiterhin läuft dort der kräfteraubende Wiederaufbau. Damit sich die Opfer einmal erholen können, haben 300 Privatvermieter in Tirol und Salzburg Gutscheine an betroffene Familien verschenkt. Die ersten Urlauber wurden nun in Osttirol empfangen.