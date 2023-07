72-Jähriger auf dem Wilden Kaiser gerettet

Rettungsaktion in Tirol

SCHEFFAU. Unzureichend ausgerüstet machte sich ein 72-jähriger Deutscher am Samstag zu einer Tour auf den Wilden Kaiser (Bezirk Kufstein) auf. In einem Gewitter verlor der Mann die Orientierung. Die Bergrettung Scheffau konnte den bereits völlig erschöpften Bergsteiger am Handy erreichen und nach längerer Suche sicher ins Tal bringen.

