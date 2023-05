4500 Workshops zur Gewaltprävention

WIEN. In Österreich haben im vergangenen Jahr rund 4500 Workshops der Polizei zur Kriminalprävention an Schulen stattgefunden. Bildungsminister Martin Polaschek und Innenminister Gerhard Karner (beide VP) präsentierten die Initiative "Under 18" am Dienstag in der Schule in Favoriten. 450 speziell geschulte Beamte unterstützen die Schulen bei der Präventionsarbeit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.