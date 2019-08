Aus Sicht eines gefiederten „Neubürgers“ liegt Kirchdorf nicht am Inn, sondern am Nil: Die Nilgans hat sich in den vergangenen fünf Jahren in den Inn-Auen angesiedelt. In Katzenbergleithen, einem Ortsteil von Kirchdorf (Bez. Ried), ist ihr Walter Christl auf der Spur. Der 71-jährige Mitbegründer des Vereins „Naturschutz Oberösterreich, Bezirk Schärding“ aus Brunnenthal postiert sich dort regelmäßig zur Wasservogelzählung.