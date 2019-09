Wenn Nachhaltigkeit zur Schulphilosophie gehört

Bald geht es wieder rund auf der Parzelle der VS 40 Mengerschule im Morgentaugarten Auhof. "Im Herbst werden jetzt die Kürbisse geerntet", sagt Direktorin Roswitha Lenz. Diese werden dann gemeinsam zu einer Suppe verkocht. Doch nicht immer schafft es das Gemüse in die Küche: "Für die Kinder ist es ein Erlebnis, wenn sie direkt am Feld das Gemüse kosten können."

Betreut wird der Garten von den 180 Schülern, den Lehrern und den Mitgliedern des Elternvereins. "Die Kinder pflanzen hier selber an, sehen zu, wie das Gemüse wächst, und ernten es dann. Besser geht es ja gar nicht", sagt Klassenlehrerin Susanne Manhal. Die Ernte, die nicht gleich vernascht wird, wird für die "gesunde Jause" in der Schule verwendet. "Da essen die Kinder auch Sachen, die sie sonst nicht einmal probieren würden", sagt Karin Deimel vom Elternverein, die für die "gesunde Jause" zuständig ist.

Überzeugt von dem Projekt ist auch Morgentaugarten-Projektleiterin Sophie Pogats: "Die Kinder sind sehr offen, mal in den Boden zu greifen und auch Kartoffelkäfer zu klauben. Es ist wichtig, früh einen Grundstein zu legen." Die Begeisterung ist jedenfalls groß. "Es macht viel Spaß. Es ist schön, dass wir das gemeinsam machen", sagt Schülerin Maya.

Viele Projekte

Bienenstöcke, Gemüsefelder, naturnahe Gärten: Die Liste der Projekte, die in der Gartenbauschule Ritzlhof bereits umgesetzt wurden, ist lang. Sie alle eint die Liebe zum Detail.

„Die Schüler können hier kreativ sein und ihre eigenen Ideen umsetzen“, sagt der neue Direktor Wolfgang Eder, der rund 19 Jahre als Fachlehrer an der Schule tätig war. Besonders stolz ist Eder auf den Schwimmteich im Schulgarten: „Daran haben schon viele Schülergenerationen gearbeitet, zuletzt haben wir eine neue Einfassung gemacht.“ In der Schule wird nicht nur die Theorie, sondern vor allem die Praxis vermittelt. „Es ist toll, dass wir nicht nur drinnen sitzen, sondern auch gleich draußen alles ausprobieren können“, sagt Schülerin Lucia Himmelfreundpointner, die die vierjährige Fachschule besucht und damit drei Berufe (Gärtner, Gartengestalter und Florist) erlernt.

Zu Schulanfang stehen jetzt wieder drei Pflegetage auf dem Programm, an denen das Areal wieder auf Vordermann gebracht wird.

Eder will seinen Schülern auch ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit vermitteln: „Das ökologische Arbeiten ist mir ein großes Anliegen.“ Deshalb wird ein Teil der Wiesen nicht mehr gemäht, dort finden die Bienen nun ein kleines Paradies vor.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Schau aufs Land Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.