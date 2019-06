Unterricht im Wald und ein Beet aus Müll: Schüler schauen aufs Land

In Linz sammelten Volksschüler Müll, in Rohrbach bauten Gymnasiasten Hochbeete, und in Freistadt erkunden die Kinder während der Unterrichtszeit den Wald: In zahlreichen Schulen im Land versuchen Lehrer, ihre Schüler für die Themen Natur und Umweltschutz zu sensibilisieren – und schlagen dabei unterschiedliche Wege ein.

In der Volksschule 1 in Freistadt etwa heißt das Motto „Raus aus der Schule, rein in den Wald“. Mit speziellen Erlebnistagen sollen Schüler den Lebensraum Wald besser kennenlernen. In Begleitung ihrer Lehrer verbringen sie jeweils drei Vormittage dort. Die Höhepunkte: ein Waldforschertag mit Jägern, Förstern und Kräuterexperten, ein Waldatelier sowie ein Wasserforschertag.

200 Schüler der VS 33 in Linz sammelten Müll. Bild: VS 33

In Linz dagegen haben die rund 200 Schüler der VS 33 im Franckviertel sowohl ein Hochbeet gebaut, um dort Kräuter und Gemüse für die gesunde Jause anzupflanzen, als auch rund um das Schulgelände gemeinsam Müll gesammelt. Die Aktion findet jedes Jahr statt. „Die Kinder waren erstaunt darüber, wie viel Abfall zusammengekommen ist, immerhin ein ganzes Müllauto voll“, sagt Lehrerin Sabine Waha. „Uns geht es darum, ihnen bewusst zu machen, dass man Abfall nicht einfach auf die Straße wirft.“ Dieses Ziel dürfte erreicht worden sein: „Auf dem Schulhof achten unsere Schüler mittlerweile sehr genau auf Sauberkeit, sogar die Kleinen“, erzählt Waha. Umweltschutz ist eine Art Schwerpunktthema an der V33, die jedes Jahr das Umweltzeichen anstrebt.

Schüler der VS 1 in Freistadt mit Direktorin Ulrike Steininger Bild: Pramhofer

Schwerpunktthema Pflanzen

Plastikmüll gesammelt haben auch die Schüler der BRG SolarCity in Linz. Sie stopften damit alte PET-Flaschen voll. Das Ergebnis nennt sich „Ecobricks“, übersetzt „Öko-Bausteine“. „Außerhalb Europas werden mit diesem Baustoff ganze Gebäude errichtet“, erklärt Lehrer und Projektleiter Manfred Wiesinger. Im BRG SolarCity entstand aus den Ecobricks ein Hochbeet. Auch in diesem Fall ging es darum, die Jugendlichen, die mit großem Engagement bei der Sache waren, für die Abfallproblematik zu sensibilisieren. Im Beet wachsen nun Kräuter und Gemüse.

Das „Plastikbeet“ des BRG Solar City Bild: Wiesinger

Gleich vier Hochbeete hat die 3d-Klasse des Gymnasiums Rohrbach im Unterricht und auch in der Freizeit gemeinsam mit den Lehrern Sonja Nigl und Gerald Bogner gebaut. Als Baustoff diente Holz aus heimischen Wäldern. In den Beeten ziehen die Schüler selbst Gemüse, Beeren, Kräuter und Blumen, im Biologieunterricht lernen sie passend dazu mehr über die Themen Nutzpflanzen und Boden, zudem gibt es Ernährungsschwerpunkte. Das Ziel: Die Schüler dafür zu begeistern, auf die Umwelt und aufs Land zu schauen. (fell/lebe/wal)

