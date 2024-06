Magisch: Wie die Welt den Sommerbeginn feiert

In vielen Kulturen signalisiert die Sonnenwende den Beginn des Sommers. In einigen Ländern wird das rund um den 21. Juni gefeiert, in anderen um den Johannistag am 24. des Monats. Während hierzulande traditionell Freudenfeuer entfacht werden, gehören anderswo Tänze, Schnaps und Erdbeertorte unbedingt dazu. Dass das alte Brauchtum heute wieder so gern zelebriert wird, hängt Trendforschern zufolge mit einer Rückbesinnung auf die Natur, aber auch mit der Sehnsucht nach Gemeinschaft zusammen.

Volkskundlern zufolge ist das Feuer eines der wichtigsten Mittel des Brauchtums überhaupt, ihm wird schützende und reinigende Bedeutung zugeschrieben. Um das Sonnwendfeuer ranken sich zahlreiche Mythen und Aberglaube: Werden Wunschzettel darin verbrannt, sollen diese in Erfüllung gehen – und Pärchen, die gemeinsam den Sprung übers Feuer schaffen, soll eine baldige Hochzeit bevorstehen. In der Zeit vor und vor allem im Dritten Reich wurde mit dem Sonnwendfeuer viel Missbrauch getrieben – dass Sonnenkulte Grundpfeiler fast jeder alten Religion waren, wurde dabei völlig verdrängt.

Im hohen Norden nimmt Midsommar seit jeher eine große Rolle im Festkalender ein. Bei den Schweden gibts Hering und Aquavit ("snaps") – und, ganz wichtig: Erdbeertorte. Es wird um geschmückte "Majstangen" getanzt, geflochtene Blumenkränze gelten als Symbol für Fruchtbarkeit. Ledige Frauen pflücken sieben Blumen und legen sie in der Nacht unter das Kopfkissen. Dann sollen sie von dem Mann träumen, den sie einmal heiraten. Mittsommer wird in Schweden übrigens an dem Samstag gefeiert, der dem 24. Juni am nächsten liegt.

Bei Dänen und Norwegern heißt das Fest Sankt Hans. Am Abend vor dem Johannistag entzünden die Menschen an Stränden in Parks und manchmal auch auf Booten auf dem Wasser ein Feuer und verbrennen eine Strohhexe. Das soll böse Mächte fernhalten.

Frauen tragen Blumen im Haar, Männer Kränze aus Eichenlaub – die Letten feiern ihr Mittsommerfest "Jani" mit Kümmelkäse und Bier am 24. Juni, und zwar die ganze Nacht lang. Wer einschläft, dem droht ein Jahr voller Pech.

In Stonehenge in Südenglan

Eine Theorie besagt, Stonehenge sei für die Anbetung der Sonne gebaut worden. Bild: Colourbox

d versammeln sich jährlich tausende Schaulustige, um die Sonne hinter dem Eingang zu dem jahrtausendealten, weltbekannten Steinkreis aufgehen zu sehen. Die Strahlen fallen dabei genau in die Mitte des Monuments.

In Spanien feiern die Bewohner von Küstenorten traditionell mit Freunden oder Familien am Strand. Um Punkt Mitternacht gibt es ein ganz besonderes Schauspiel: Alle Feiernden gehen gemeinsam im Meer baden, um die Mittsommernachtssonne zu begrüßen.

Vom richtigen Zeitpunkt

Meist fällt die Sommersonnenwende auf den 21. Juni, kann aber auch am 20. oder 22. Juni stattfinden. Zeitpunkt der Sommersonnenwende ist der Moment, in dem die Sonne den nördlichsten Punkt am Himmel ihrer scheinbaren Bahn erreicht. In Oberösterreich ist es heuer am Donnerstag, 20. Juni um 22.50 Uhr soweit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper