Zwischenbilanz: Zwei Millionen Teilnehmer bei Massentests

In Oberösterreich laufen die Tests noch bis Montag, im Burgenland bis Dienstag. Obwohl die angepeilten 60 Prozent nicht erreicht werden, sieht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) das Ergebnis als "erfolgreiches Großprojekt, das im Neuen Jahr wiederholt wird". Denn es sei gelungen, mehrere tausend Infizierte zu lokalisieren, die ohne Massentest wohl nicht erfahren hätten, dass sie positiv sind. "Dadurch konnten weitere Ansteckungen und eine Verbreitung des Coronavirus in den Familien, am Arbeitsplatz, in den Schulen und bei der Polizei erfolgreich verhindert werden", so Tanner in einer Stellungnahme.

272.684 Tests in Oberösterreich

In Oberösterreich wurden mit Stand Sonntagnachmittag 272.684 Tests durchgeführt. Bei rund 1,2 Millionen Oberösterreichern, die für einen Test in Frage kommen, ergab das eine vorläufige Teilnahmequote von 22,7 Prozent. Noch niedriger war der Prozentsatz in Wien, wo sich nur etwas mehr als zehn Prozent der Bevölkerung testen ließen. Mit einer auf die Gesamtbevölkerung umgerechneten Beteiligung von vorerst 16,7 Prozent lag auch in Kärnten gestern, dem dritten und vorerst letzten Tag der Testungen, die Beteiligung im unteren Bereich: Den Planungen zugrunde lag eine Beteiligung von 50 Prozent.

Eine ähnlich niedrige Beteiligung wurde auch eine Woche zuvor in Tirol und Vorarlberg bei den dreitägigen Massentestungen verzeichnet. In Tirol hatten 33 Prozent der eingeladenen Personen das Angebot wahrgenommen (226.451), in Vorarlberg waren es 31 Prozent (105.361).

Video: Erste Zwischenbilanz der Massentests

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zweite Testreihe mit Anreizsystem

Von 8. bis 10. Jänner wird es eine zweite Testreihe geben. Das Gesundheitsministeriums überlegt "Anreizsysteme", um dann mehr Leute in die Teststraßen zu locken. Zwei Bundesländer - Tirol und Oberösterreich - haben, wie berichtet, beschlossen, weiterhin kostenlose Tests anzubieten. Die Tiroler können sich ab dem 19. Dezember bis ins Jahr 2021 hinein "dauerhaft und kostenlos" auf Corona untersuchen lassen. Oberösterreich wird das Service für die anstehenden Feiertage und Familienfeierlichkeiten an ausgewählten Standorten weiter anbieten. Salzburg prüft, weiter kostenlose Antigentests anzubieten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.