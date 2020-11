Zweiter Lockdown: Erste Nacht ohne Probleme, Abmahnen statt Strafen

Niederösterreich

In Niederösterreich seien in der Nacht auf Dienstag keine Übertretungen der Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung festgestellt worden, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager. Nach dem Anschlag in Wien habe das Augenmerk freilich primär der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit gegolten, fügte der Sprecher der Landespolizeidirektion hinzu.

Burgenland

Im Burgenland hat die Polizei in der ersten Nacht der Ausgangssperre zum Corona-Lockdown nicht einschreiten müssen: "Es sind keine Auffälligkeiten gewesen, es sind keine Anzeigen in diese Richtung ergangen. Es war eine erste ruhige Nacht", sagte Polizeisprecher Helmut Marban. Man habe die Situation von 0.00 Uhr bis 6.00 Uhr natürlich genau beobachtet. Die Kontrollen seien parallel zu der wegen des Terroranschlags in Wien verstärkten Streifentätigkeit gelaufen. Der bisher ruhige Verlauf überrasche ihn nicht, weil sich die Burgenländer beim Lockdown im Frühjahr sehr diszipliniert gezeigt und die Maßnahmen eingehalten hätten, meinte Marban.

Salzburg

"Es war ruhig in der Nacht", erklärte am Dienstagvormittag Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Die Polizei will auch nicht gleich strafen, sondern die Bevölkerung auf die neuen Regeln wie die nun geltenden Ausgangsbeschränkungen hinweisen. Man sei primär erklärend und bewusstseinsbildend unterwegs, sagte Wolfgruber. "Wir wollen zuerst abmahnen, das ist unser generelles Vorgehen." Erst wenn sich eine Person bewusst nicht an die Covid-19-Maßnahmenverordnungen hält und sich gegenüber den Beamten komplett uneinsichtig zeigt, dann werde ein Organmandat ausgefolgt oder eine Anzeige erstattet.

Wer etwa die Mund-Nasen-Schutzmaskenpflicht missachtet, die in gewissen Bereichen besteht, der muss mit einem Organmandat in Höhe von 25 Euro rechnen. Das Nichteinhalten des Mindestabstandes kostet 50 Euro. Bei unklaren Situationen werde Anzeige erstattet, erklärte der Polizeisprecher. Die behördlichen Strafen reichen bis zu 1.450 Euro. Verantwortlich seien die Gesundheitsbehörden, die Sanktionierung obliege den Sicherheitsbehörden.

Tirol

Die erste Nacht der neuen Corona-Ausgangsbeschränkungen ist in Tirol ruhig verlaufen. Lediglich zwei Anzeigen wegen Nicht-Einhaltung der Corona-Maßnahmen wurden erstattet, teilte Polizeipressesprecher Stefan Eder mit. Es habe jedoch viele Überprüfungen gegeben. Landespolizeidirektor Edelbert Kohler hatte zuvor angekündigt, dass der Fokus der Kontrollen auf der "nächtlichen Ausgangsbeschränkung" liegen werde. Zuerst gelte es aber, mit den Menschen, zu sprechen und zu informieren. Sollte die Person nicht glaubhaft vermitteln können, warum sie noch draußen ist, werde man dies "gegebenenfalls den Gesundheitsbehörden zur Anzeige bringen", sagte Kohler. Er meinte jedoch, dass die Exekutive "mit Fingerspitzengefühl und unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit" vorgehen werde.

Steiermark

In der Steiermark gab es so gut wie keine Zwischenfälle in der ersten Nacht der Ausgangsbeschränkungen aufgrund der neuen Coronavirus-Bestimmungen. Die Nacht sei sowohl in Graz als auch in der ganzen Steiermark ruhig verlaufen, sagte der Pressesprecher der Landespolizeidirektion, Fritz Grundnig.

Kärnten

In Kärnten sind die um Mitternacht in Kraft getretenen Ausgangssperren eingehalten worden. "Wir haben Sperrstundenkontrollen im ganzen Land durchgeführt und keine Übertretungen festgestellt", sagte Polizeisprecher Mario Nemetz. Es sei generell festzustellen gewesen, dass es in Kärnten bereits seit Samstag, seit die Regierung die neuen Beschränkungen angekündigt hatte, sehr ruhig gewesen sei. Das Wochenende sei ohne Zwischenfälle verlaufen, und auch in der Nacht auf Dienstag habe es keine Zwischenfälle gegeben.

Vorarlberg

In der ersten Nacht mit Corona-Ausgangsbeschränkungen ist es in Vorarlberg ruhig geblieben. Anzeigen wurden keine ausgesprochen, hieß es bei der Vorarlberger Landespolizei. Auch wenn in den nächsten Wochen ab 20 Uhr verstärkt Kontrollen erfolgen sollen, werde man doch mit Augenmaß vorgehen, wurde betont. Bregenz. Die Vorarlberger Polizei wird Personen, die in der Nacht unterwegs sind, ansprechen, informieren und aufklären. Bestraft werden soll, wer ohne triftigen Grund angetroffen wird und sich trotz entsprechender Aufforderung weigert, nach Hause zu gehen.

