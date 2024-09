Zweite Ausbrecherin aus Wiener Justizanstalt in Hotel festgenommen

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Mitte, konnten die 31-Jährige samt ihrem Lebensgefährten in einem Hotelzimmer ausfindig machen. Dort wurden sie festgenommen und in Justizanstalten gebracht. Gegen den 35-Jährigen bestand eine Festnahmeanordnung wegen Suchtmitteldelikten. Im Hotelzimmer der beiden wurden zudem auch fremde Ausweise und Bankomatkarten, Crystal Meth und Heroin sichergestellt, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch.

Die 31-Jährige war seit dem 18. Juli aus der Justizanstalt abgängig gewesen. Dort war ihr gemeinsam mit einer 43-Jährigen die Flucht aus dem nicht geschlossenen Bereich gelungen, wo die beiden als Hausarbeiterinnen eingesetzt waren. Die Freiheit der älteren Frau währte nicht einmal eine Woche. Bereits am 24. Juli wurde sie im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle identifiziert und aus dem Verkehr gezogen.

