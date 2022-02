Zweimal Mordalarm in Wien

Zwei Menschen starben in Wien seit Mittwoch gewaltsam. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Mordes. Bereits am Mittwochabend wurde ein 38-Jähriger mit Schusswunden in Wien-Favoriten entdeckt. Er war von vorne mit einer scharfen Faustfeuerwaffe getroffen worden, die Berufsrettung brachte den Mann unter laufender Reanimation ins Krankenhaus. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Die Bluttat war von einem Zeugen über den Polizeinotruf gemeldet worden. Die Beamten ermitteln derzeit im Umfeld des türkischstämmigen Mannes.

Bluttat angekündigt

Donnerstagvormittag fand der nächste große Polizeieinsatz statt – diesmal im Bezirk Hietzing. Ein 54-Jähriger steht im Verdacht, seine 57-jährige Ehefrau getötet zu haben. Der Mann selbst wurde von Polizisten reglos neben der Toten entdeckt – er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 54-Jährige soll zuvor seine Tochter angerufen und angekündigt haben, "dass er seine Frau und danach sich selbst umbringen werde". Die Todesursache der Frau war noch unklar, am Hals sind jedoch Würgemale festgestellt worden. Es werde ein Zusammenhang mit einer schweren Erkrankung des Mannes vermutet, heißt es von der Polizei. Ein Abschiedsbrief wurde bisher nicht gefunden.