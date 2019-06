Zweijähriger von Auto überrollt und schwer verletzt

Der Kleine wurde zu Boden geschleudert und im Bereich des Oberkörpers von einem Pkw-Reifen überrollt. Der Bub wurde ins LKH Graz gebracht.

Der Unfall passierte gegen 12.30 Uhr im Grazer Bezirk Straßgang. Der 41-Jährige hatte rückwärts eingeparkt und musste beim Ausparken nur noch losfahren. In dem Moment lief aber der Zweijährige los, sagte die Mutter der Polizei. Das Rote Kreuz versorgte das Kind an der Unfallstelle und brachte es mit schweren Verletzungen ins Spital. Der Autofahrer erklärte nach dem Unfall der Polizei, dass er den Zusammenstoß nicht bemerkt habe. Erst als die Mutter ihm nachrief, blieb er stehen und sah, was passiert war.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.