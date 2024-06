Zweijähriger stürzte in Wien aus Fenster im 2. Stock

Das Kind fiel in ein Gebüsch neben dem Gehsteig. Ein Passant entdeckte den Buben weinend auf dem Gehsteig liegend. Die Mutter (32) war gar nicht zu Hause. Ein Angehöriger passte auf den Buben und ein weiteres Kind auf. Die 32-Jährige wurde angezeigt und die Kinder- und Jugendhilfe über den Vorfall informiert, sagte die Polizei am Mittwoch.

Mutter war nicht zuhause

Alarmierte Beamte mussten erst eruieren, aus welcher Wohnung in dem Mehrparteienhaus in der Neilreichgasse das Kind gefallen war. Wie sich herausstellte, war die Mutter des Zweijährigen gar nicht in der Wohnung, da sie gerade ein anderes Kind zur Schule brachte. Eine unmündige Tochter sowie ein Angehöriger, der scheinbar auf die Kinder aufpassen sollte, befanden sich in der Wohnung. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung des verletzten Kindes und brachte es in ein Krankenhaus.

